"Les Passagers de la nuit": Tickets zur Viennale gewinnen!

Am Beginn steht jener Wahltag im Jahr 1981, der François Mitterrand ins Amt bringt. Hoffnung liegt in der Luft, Leute tanzen in den Straßen. Dann schaltet der Film um und fokussiert auf eine Frau mit zwei Teenagerkindern, die nach einer Trennung Mittel und Wege finden muss, um ihre Familie durchzubringen. Als die kleine Streunerin Talulah zufällig in ihr Leben gerät, wird alles durcheinandergewirbelt. Regisseur Hers dirigiert ein weibliches Dreamteam des französischen Kinos rund um Charlotte Gainsbourg und erzählt mit viel Gespür für nächtliche Atmosphären, deren somnambule Stimmung die Geschichte in eine Twilight Zone zwischen Melancholie und Sinnlichkeit transportiert.

(Viennale)