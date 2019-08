LILLIAN - PREMIERE

Lillian, als Emigrantin in New York gestrandet, will zu Fuß in ihre Heimat Russland zurückgehen. Entschlossen macht sie sich auf den langen Weg. Ein Road Movie, quer durch die USA, hinein in die Kälte Alaskas. Die Chronik eines langsamen Verschwinden.

Wir verlosen 5x2 Tickets für die Premiere am 6.9 um 19:30 im Stadtkino im Künstlerhaus.

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!