"Match Me If You Can": Ticktes zur Komödie gewinnen

Im Zeitalter von Tinder, Instagram, Twitter& Co ist es höchste Zeit, die Geschichte des ersten Dates neu zu erzählen. Denn die große Liebe sucht man längst nicht mehr beim Ausgehen, im Freibad oder auf der Weihnachtsfeier, sondern per Selfie mit einem Like über Dating-Apps.

So auch Lisa (Nina Hartmann) und Martin (O. Lendl), bei denen es online im Chatroom

bereits gefunkt hat und die sich jetzt offline im echten Leben verabreden – zu einem Up-Date sozusagen. Nur blöd, dass beide ihre Profilfotos so geschönt haben, dass sie einander nicht erkennen aber trotzdem ins Gespräch kommen. Das läuft ganz gut bis einer von ihnen seinem ursprünglichen Date per SMS absagt... mit dramatischen Folgen.

Eine bissige, zeitgeistige Verwechslungskomödie über die Liebe in einer Welt, in der ein Klick mehr bedeutet als ein Blick. In der man nicht mehr "zusammenpasst", sondern ein "match" ergibt. Und in der ein Date entweder mit einem Herz als Statusmeldung endet oder als desaströse "App-okalypse".