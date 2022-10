"Mutzenbacher": Tickets zur Viennale gewinnen!

Die Männer nehmen auf einem ausladenden rosagoldenen Sofa Platz; sie lesen etwas vor, sie äußern sich zum Gelesenen, sie schweifen ab und lassen sich aus und mitunter tief blicken. Aufgezeichnet wird dies von Filmemacherin Beckermann, die in "Mutzenbacher" eine Auseinandersetzung betreibt mit einem seit seinem Erscheinen 1906 kontrovers diskutierten pornografischen Klassiker, der zugleich als wienerische Literatur von Weltrang gilt. Es liegt in der Natur des Themas sowie in der formalen Umsetzung, dass hier auch auf vielfache Weise die Machtverhältnisse zwischen den Geschlechtern zum Ausdruck kommen; mal ironisch, mal witzig, mal kritisch, mal analytisch, immer klug. (Viennale)