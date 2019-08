NEVRLAND - GOODIES

Der 17-jährige Jakob lebt mit seinem Vater und dem Großvater in einer kleinen Wohnung in Wien. Er will bald auf die Uni und jobbt inzwischen in einem Schlachthaus, aber seine Angststörung nimmt bald überhand. Eines Nachts begegnet er in einem Sex-Cam-Chat dem 26-jährigen Kristjan. Ihre Unterhaltung führt zu einer virtuellen Freundschaft, und auch in der realen Welt kreuzen sich die Wege der beiden Männer auf unheimliche Weise. Nach einem erschütternden persönlichen Verlust nimmt Jakob allen Mut zusammen, um den geheimnisvollen Fremden zu treffen. Als die beiden sich endlich gegenüberstehen, gibt es längst kein Zurück mehr.

Wir verlosen:

10x Fannypacks

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!