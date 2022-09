Örökség (Erbinnen): Tickets für das Filmmuseum zu gewinnen

Nachdem sie einige von ihren Filmen mit Lili Monori gesehen hatte, wandte sich Isabelle Huppert an Mészáros, um ihr mitzuteilen, dass sie gerne in einem Film mit Monori spielen würde. So entstand mit Örökség, basierend auf einer wahren Begebenheit, die erste französisch-ungarische Koproduktion. Szilvia (Lili Monori) ist eine reiche Frau, die, weil sie selbst keine Kinder bekommen kann, die Näherin Irén (Isabelle Huppert) anheuert, damit ihr diese einen Erben zur Welt bringt. Dass dieser Plan nicht so funktioniert, wie ursprünglich von den beiden gedacht, ist nicht weiter verwunderlich – die Tragödie, zu der Szilvias grausames Verhalten am Ende führt, jedoch schockierend. Während Mészáros alle ihre bisherigen Filme in der Gegenwart ansiedelte, spielt Örökség in den Jahren 1936 bis 1944 und stellt ihre erste wichtige Auseinandersetzung mit der tragischen Geschichte Ungarns jener Zeit dar. (T.V.) (Filmmuseum)