"One, Two, Three": Filmmuseum-Karten gewinnen

Billy Wilders schnellster Film, eine in Höchstgeschwindigkeit vorangepeitschte Satire, das halsbrecherische Tempo vorgegeben durch die Maschinengewehr-Dialogsalven von James Cagney, der hier als Leiter der Westberliner Coca-Cola-Filiale von Ost-Expansion träumt – just da verliebt sich die Chef-Tochter in einen jungen Hardliner-Kommunisten (Horst Buchholz). Eine provozierend aggressive Ost-West-Kalte-Kriegs-Klamotte, gedreht in Berlin knapp vor dem Mauerbau. (Da die Mauer vor dem Film fertig wurde, war sein kommerzielles Schicksal beim Erscheinen besiegelt.)

Das Bildformat (schwarzweißes CinemaScope) ist seriös, der Rest des Films gellend, schräg, grell, verzerrt, zotig, ein Galopp in hinreißend schlechtem Geschmack, bestückt mit Knallköpfen und Klischees. Schläge nach ringsum, immer unter die Gürtellinie und haarscharf ins Schwarze.

(C.H./H.T. / Filmmuseum)