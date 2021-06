"Peter Hase 2": DVDs und Goodies zu gewinnen

In "Peter Hase 2 - Ein Hase macht sich vom Acker" kehrt der liebenswerte, schelmische Hase Peter wieder zurück. Bea, Thomas und die Hasen haben eine Patchwork-Familie gegründet, aber auch wenn er sich redlich bemüht, gelingt es Peter nicht, seinen Ruf als kleiner Schlawiner loszuwerden. Als er sich auf ein Abenteuer außerhalb des Gartens einlässt, findet er sich in einer Umgebung wieder, wo seine spitzbübische Art gut ankommt. Aber als seine Familie alles riskiert, um ihn wiederzufinden, muss Peter sich selbst fragen, was für ein Hase er sein will.

Wir verlosen zum Kinostart am 2. Juli 3x Rucksäcke und 3x DVDs zu "Peter Hase Teil 1".

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den GewinnerInnen!

Das Gewinnspiel läuft bis zum 30. Juni 2021.