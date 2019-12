Philipp Hochmair gefangen im Liebesdreieck - Goodies

Was als komödiantische Dreiecksgeschichte beginnt, entwickelt sich für Artur ( Philipp Hochmair) bald zu einem Horror-Trip, der blutig enden wird. Der talentierte, aber ehrgeizlose Comic-Zeichner verdingt sich als Angestellter in einem Copy-Shop. Seine Frau Rita ( Larissa Fuchs) hat den Sprung zur jüngsten Schuldirektorin der Stadt geschafft. Die routinierte Ehe der beiden wird einem dramatischen Stress-Test ausgesetzt, als die ebenso geheimnisvolle wie reizvolle Alice (Julia Roy) Arturs Leben umkrempelt. Je mehr er sich in diese verhängnisvolle Affäre verstrickt, desto weniger weiß er, wer seine Geliebte eigentlich ist.

