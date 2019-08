PLASTIC PLANET - 10-jähriges Jubiläum

Plastik ist billig und praktisch. Wir sind Kinder des Plastikzeitalters. Kunststoffe können bis zu 500 Jahre in Böden und Gewässern überdauern und mit ihren unbekannten Zusatzstoffen unser Hormonsystem schädigen. Wussten Sie, dass Sie Plastik im Blut haben? Regisseur Werner Boote zeigt in seinem investigativen Kinodokumentarfilm, dass Plastik zu einer globalen Bedrohung geworden ist. Er stellt Fragen, die uns alle angehen: Warum ändern wir unser Konsumverhalten nicht? Warum reagiert die Industrie nicht auf die Gefahren? Wer ist verantwortlich für die Müllberge in Wüsten und Meeren? Wer gewinnt dabei? Und wer verliert?

Anschließend an das Screening gibt es eine Podiumsdiskussion samt Publikumsgespräch mit:

- Werner Boote (Regisseur, Autor)

- Sandra Krautwaschl (Öko-Aktivistin, Spitzenkandidatin der Grünen, www.keinheimfuerplastik.at)

- Katharina Rogenhofer (Sprecherin des Klimavolksbegehrens)

- Hans-Peter Hutter (Zentrum für Public Health Medizinische Universität Wien, Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin)

Wir verlosen für das Screening am 18.9:

10x2 Tickets

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu unseren Gewinnern!