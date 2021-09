"Sky Sharks": Premierentickets gewinnen!

Nazi-Zombies? Auf fliegenden Haien? Heiteren Himmels taucht eine Armee aus untoten Supersoldaten auf raketengetriebenen Reichsflughaien am Horizont auf, mit dem Ziel, die Weltherrschaft mit Gewalt an sich zu reißen – und zwar diesmal richtig. Die toughen Schwestern Angelique (HOSTEL-Survivor Barbara Nedeljáková) und Diabla (LEXX – THE DARK ZONE-Amazone Eva Habermann) müssen mit Schrecken feststellen, dass ihr Vater (Thomas Morris aus SCHINDLERS LISTE), der vor 75 Jahren Mitglied in einem Forschungsteam der Nationalsozialisten war, nicht ganz unschuldig an der Situation ist und stellen sich mit tatkräftiger Unterstützung von Generalmajor Frost (CANDYMAN Tony Todd) der Bedrohung. Der Himmel wird zum Kriegsgebiet!

Trashig, originell, absurd – einfach genial! Darauf haben alle SciFi- und Trash-Fans sehnlich gewartet: SKY SHARKS mit sensationeller Besetzung wie Michaela Schaffrath als Nazi-Zombie, Oliver Kalkofe als Hermann Göring und Micaela Schäfer als freizügige Frog-Slayerin kommt endlich in die deutschen Kinos!

