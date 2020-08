Sommerkino im Belvedere - Tickets

Wer kennt ihn nicht, den Schmerz, wenn große Gefühle zu Ende gehen? Joel (Jim Carrey) will mit Hilfe eines "genialen" Wissenschaftlers endlich Ordnung in sein Leben bringen und seine verflossene Liebe Clementine (Kate Winslet) vergessen, die ihm immer noch so viel Kopfzerbrechen bereitet. Die Lösung: Er lässt sich mit einer neuen Behandlungsmethode einen Teil seines Gedächtnisses löschen. Leider ist der Eingriff nur von kurzem Erfolg, denn Joel verliebt sich ausgerechnet wieder neu in die unbekannte Schöne: Clementine! Und bald wird klar, dass er diese Frau einfach nicht aus dem Kopf kriegen wird.

Wir verlosen 25x2 Tickets für die Vorführung am 22.8 von "Vergiss mein nicht!" im Belvedere 21.

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!