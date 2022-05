"Stories From The Sea": Kinotickets zur Filmpremiere gewinnen

"Stories From the Sea" begann seine Kinoreise mit einer tollen Premiere bei der VIENNALE 2021 und hat zuletzt den Local Artist Award beim Crossing Europe Festival in Linz gewonnen. Die Kinostart-Premiere wird am 20. Mai in Kooperation mit FC Gloria und einem Regiegespräch im Anschluss an den Film stattfinden.

Wir verlosen

2 x 2 Premiere-Tickets

für die Wien-Premiere

am 20. Mai um 19:30

im Stadtkino im Künstlerhaus

