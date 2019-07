Sundown Cinema 2019! - I'm Not There

Sommer im Stadtkino im Künstlerhaus! Von 5.-24. Juli werden unterschiedlichste Filme zu den Themen FRIDAYSFORFUTURE, ON THE ROAD und REVOLUTION/REBELLION gezeigt.

An drei Freitagen(5./ 12./ 19.) werden Filme rund um das Thema Klima und Umwelt gezeigt. Von 22.-24 Juli finden Screenings in Kooperation mit dem POPFEST statt und zusätzlich dazu gibt es eine Auswahl an Lieblingsfilmen des Stadtkinos zu sehen.

Das Gesamte Programm findet ihr hier.

Wir verlosen 2 Tickets für die Vorführung von "I'm Not There" am 22. Juli um 19 Uhr

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!