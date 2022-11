"The Magic Flute": Tickets und Buch zum Film gewinnen!

"Die Zauberflöte" war von Anfang an ein Erfolg. Heute gilt sie als eines der populärsten Werke Mozarts, kommt weltweit unverändert zur Aufführung und auch dem Kino ist sie nicht fremd. Was es allerdings in der Geschichte des Kinos noch nicht gab, ist eine große Realverfilmung der Oper, die die Möglichkeiten des Kinos ausschöpft, um den fantastischen Abenteuerelementen von Mozart und Schikaneder gerecht werden zu können. Bis jetzt. Bis zu "The Magic Flute - Das Vermächtnis der Zauberflöte", der am 17.11 in den österreichischen Kinos starten wird!

Newcomer Jack Wolfe, bekannt aus "The Witcher", begeistert in der Hauptrolle und wird dabei von einem fulminanten Cast u.a. mit "Game of Thrones"-Star Iwan Rheon, Oscarpreisträger F. Murray Abraham ("Amadeus"), Opernstars wie Rolando Villazón, Sabine Devieilhe und Morris Robinson sowie dem deutschen Comedy-Ass Tedros "Teddy" Teclebrhan unterstützt.