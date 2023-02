"The Postmodern Life of My Aunt": Tickets für das Filmmuseum gewinnen!

Ann Hui sagte in einem Interview, eine ihrer Begabungen sei das komische Fach als Darstellerin. Dieser Film macht deutlich, dass sie es auch als Regisseurin blendend beherrscht. Die ehemalige Englischlehrerin Ye Rutang (Siqin Gaowa) – eine Art traurige Clown- oder Pierrette-Figur – lebt allein in einer Mietwohnung im anspruchsvollen Shanghai und gerät in die Fänge einiger Betrüger*innen. Einer von ihnen, der Schönling Pan Zhichang (Chow Yun-fat in einer komischen Rolle!), scheint Yes Leben ein Stück weit mit ihr teilen zu wollen. Selbst durch und durch fehlbar, ist sie dennoch eine würdevolle Kämpferin für ein gutes Leben im Schlechten. Trotzig – und wahnwitzig – verteidigt sie ihre Integrität und bietet den korrumpierenden gesellschaftlichen Verhältnissen die Stirn. Bis zu der schmerzlichen Erkenntnis am Ende des Films, dass unsere Physis im Alter eine Grenze markiert, die noch die größten Lebensentscheidungen auf den Prüfstand stellt. (K.W.)