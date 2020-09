"The Secret of the Kenyan Runners" - Tickets

"One Man – One Mission" ist der erste Film in einer Reihe von 4 Filmen, die gemeinsam das Phänomen der kenianischen Weltklasse Athleten zum Thema haben. und befasst sich mit der Irischen Coaching Legende Brother Colm o`Connell und seinen Schützlingen. Brother Colm O`Connell kann zurecht als der Pate des kenianischen Laufsports bezeichnet werden, denn er erkannte schon in den 70er Jahren, als er als Missionar nach Kenia kam, das besondere Talent der Menschen in der Region des Rift Valley. Im Laufe der Jahre erlangten seine Athleten unzählige olympische Medaillien und Weltmeistertitel und stellten zahllose Weltrekorde auf.

Der Film folgt ihm und drei seiner Athleten.

