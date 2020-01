Tickets für den österreichischen Actionfilm "Marlene" gewinnen

Frank arbeitet als Auftragskiller für ein großes Verbrechersyndikat in der Steiermark. Als er eines Tages den Auftrag erhält, ein Mädchen namens Marlene zu entführen und dem Syndikat auszuliefern, ändert sich für Frank alles. Er verliebt sich in Marlene und verweigert den Gehorsam, doch seine Auftraggeber nehmen die Sache selbst in die Hand und entführen Marlene an seiner Stelle. Nun muss sich Frank alleine gegen die geballte Macht des Syndikats stellen, um Marlene zu retten.

Wir verlosen zum Kinostart:

3x2 Kinotickets

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!