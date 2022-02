"Tod auf dem Nil": Goodies im Agatha-Christie-Look gewinnen

Die Verfilmung basiert auf Agatha Christies gleichnamigem Roman aus dem Jahr 1937, der von Michael Green für die Leinwand adaptiert wurde. "Tod auf dem Nil" wurde 2019 mit 65mm Panavision-Kameras gefilmt.

So nimmt der Film die Zuschauer mit auf eine Reise in die 1930-Jahre, an viele der nun nachgebauten Schauplätze, die als Inspiration für Christies glamourösen High-Society-Krimi dienten.Produzenten sind Ridley Scott, Kenneth Branagh, p.g.a., Judy Hofflund, p.g.a und Kevin J. Walsh.