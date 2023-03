"Tricky Women/Tricky Realties": Tickets zum Animationsfilmfestival gewinnen!

Ob surreales, widerständiges Animationsfilmkino aus Lateinamerika, eine Femmage an den Schweizer Animationsfilm oder stilistisch-innovative Arbeiten am Puls der Zeit in den Wettbewerbs- und Spezialprogrammen: Vom 8. bis 12. März feiert Tricky Women/Tricky Realities das emanzipatorische Potential und die gesellschaftspolitische Reflexionskraft des Animationsfilms von Frauen und/oder genderqueeren Künstler*innen. Das Festival findet in einer hybriden Form statt, mit Filmprogrammen, Lectures und Künstler*innengesprächen im METRO Kinokulturhaus, im Österreichischen Filmmuseum, in der Brunnenpassage, im Stand 129, der Eröffnung im Gartenbaukino sowie online auf der eigenen Festivalplattform. Im Rahmen der Wettbewerbsprogramme werden Preise im Wert von 21.000 Euro vergeben, darunter die mit 10.000 Euro dotierte Goldene Filmrolle der Maria Lassnig.