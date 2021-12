"Valhalla Rising": Filmmuseum-Karten gewinnen

Walhalla Rising — Valhalla Rising

Tagein, tagaus verbringt der Krieger One-Eye in seinem kleinen Käfig: immer wieder muss er in Kämpfen seine Stärke beweisen, zur Belustigung seiner "Halter", einer Gruppe von Wikingern. Irgendwann gelingt ihm die Flucht und er schließt sich christlichen Kreuzrittern an, die ins "heilige Land" segeln wollen.