Vienna Shorts: Festivalpässe zum Kurzfilmfestival gewinnen!

Vom 1. bis 6. Juni widmet sich Vienna Shorts anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums der Zeit in ihrer vergänglichsten Einheit: dem Moment, den man nicht verpassen darf, der sich nicht wiederholen lässt, den man nützen sollte. Unter dem Motto Just A Moment, Please! wird der Blick für das Wesentliche geschärft, den kleinsten Dingen Aufmerksamkeit gezollt – und kurz Luft geholt, bevor wir uns wieder der Welt um uns herum aussetzen.

Mehr als 300 Filme stehen beim internationalen Kurzfilmfestival am Programm, rund ein Drittel davon konkurriert in vier Wettbewerben um Preisgelder von knapp € 30.000 und die Qualifikation für die Oscars® und den Europäischen Filmpreis. Porträts sind Kevin Jerome Everson und Claudrena N. Harold (US) sowie Christiana Perschon (AT) gewidmet. Darüber hinaus gibt es Genre-Perlen in der Late Night, Filme zu aktuellen Themen wie KI oder zur Situation im Iran, audiovisuelle Live-Performances und ein erweitertes Programm für Kinder und Jugendliche. Let’s make this moment count!