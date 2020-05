Vienna Shorts - Online Edition: Festivalpässe zu gewinnen

Der Kurzfilm als Kunstform steht im Zentrum von VIENNA SHORTS, Wiens internationalem Festival für Filme bis zu einer Länge von 30 Minuten. Für die 17. Ausgabe war man aufgrund der Coronakrise gezwungen umzudenken – die aus mehr als 5.000 Einreichungen für das Festival 2020 ausgewählten Filme werden nun nicht im Kino, sondern online zugänglich gemacht.

Knapp 200 Filme werden in sorgsam zusammengestellten Filmprogrammen auf einer eigens entwickelten Streamingplattform bereitgestellt – und das alles zum Preis eines Kinotickets. In den vier Wettbewerbssektionen konkurrieren insgesamt 96 Filme um Preisgelder in Höhe von knapp 20.000 Euro sowie die Qualifikation für Oscars und Europäischen Filmpreis.

Infos, Programm und Online-Festivalpässe (um € 9,–) ab 20. Mai unter viennashorts.com

