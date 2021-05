Kinotickets und Festivalpässe für das Vienna Shorts zu gewinnen

Die 18. Ausgabe des internationalen Kurzfilmfestivals Vienna Shorts startet am 27. Mai und präsentiert einmal mehr eine sorgsam kuratierte Auswahl von Filmen bis zu einer Länge von 30 Minuten. Für die vier Wettbewerbskategorien wurden insgesamt 90 aktuelle Arbeiten aus mehr als 4.500 Einreichungen in abendfüllende Filmprogramme gegossen. Die Hälfte der Beiträge stammt von Frauen.

In eigens thematisch zusammengestellten Programmen widmet sich das Festival gemeinsam mit drei Partnerfestivals dem Thema Solidarität. In vier Late-Night-Programmen wird dem Genre-Film in seinen schönsten Spielformen gefrönt. Und aus mehreren Blickwinkeln – teils humorvoll, teils sehnsüchtig – werden auch der Umgang mit bzw. die Folgen der Pandemie beleuchtet.

Vienna Shorts findet von 27. Mai bis 1. Juni online unter viennashorts.com sowie thisisshort.com statt und wird, gemäß den aktuellen Corona-Vorgaben der Behörden, Programm im Stadtkino im Künstlerhaus, im Porgy & Bess sowie an Open-Air-Standorten anbieten.

