Viennale: "Egomania - Insel ohne Hoffnung" - Tickets

Caspar David Friedrich trifft Nosferatu. Oder (so eine Inhaltsangabe): „Dr. Faustus im Eis, eine deutsche Geschichte über den Verfall der Zivilisation in der Tradition der Nibelungen.“ Oder: Christoph Schlingensief ist verliebt in Tilda Swinton und filmt sie, sehr eifersüchtig, in ultramelodramatischen Settings mit Udo Kier. Er selbst bezeichnete EGOMANIA als seinen „wahrscheinlich romantischsten und schönsten Film. So betrügen kann man sich nur einmal.“ Schon der Titel deutet an: Ein sehr persönliches Werk, wie so oft bei großen Kunstwerken definiert sich hier aber jede Ahnung von Nähe durch Distanz.

