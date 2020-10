Viennale: "Hopper/Welles" - Tickets

Irgendwo, in einem dunklen Zimmer, verbringen 1970 zwei Ikonen des amerikanischen Kinos zwei Stunden miteinander, um über Filme, Liebe und Revolutionen zu diskutieren. Mehr braucht es nicht für ein erstaunliches Zeitdokument. Orson Welles, der den ganzen Film über aus dem Off Fragen stellt, und Dennis Hopper, der diese trotzig beantwortet, stammen spürbar aus unterschiedlichen Generationen. Welles geht der politischen und künstlerischen Haltung von Hopper nach, scheitert aber immer wieder an dessen ausgestellter Uneindeutigkeit. Was die beiden eint, ist der unbedingte Glauben an die Möglichkeiten des persönlichen Ausdrucks im Kino. (Patrick Holzapfel)

