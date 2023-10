Als Musikerin, Bürgerrechtlerin, Aktivistin und zeitweilige Muse und Geliebte von Bob Dylan wirkt die Folkmusikerin Joan Baez weit über das Feld hinaus, in dem sie künstlerisch tätig ist. Dieses ihr gewidmete, sowohl in die Breite als auch in die Tiefe gehende Biopic beginnt mit den aktuellen Lebensumständen der Künstlerin im Abschiedsmodus und unternimmt dann eine Tour d’Horizon durch 60 Jahre US-amerikanische Folk- und Sozialgeschichte, thematisiert aber auch familiären Missbrauch.

Joan Baez erscheint als Mikrokosmos der Gegenkultur, die sich hier in einer Stimme verdichtet: She is a Noise – aber der schönste Lärm, den man sich vorstellen kann. (Viennale)