Viennale: "Le Sel des larmes" - Tickets

Im Schwarzweiß der Zeitlosigkeit, in dem das melancholische Gestern mit dem von Modeerscheinungen befreiten Heute zusammengeht, erzählt Altmeister Garrel von der Liebe unter jungen Menschen. Im Fokus steht der Schreiner-Sohn Luc, der aus der Provinz nach Paris kommt, um sich an einer Ausbildungsstätte zu bewerben. Unentschieden darüber, was er von Frauen will, findet er sich bald hin- und hergerissen zwischen der noch sehr jungen Djemila und einer alten Schulfreundin. Schließlich begegnet er Betsy, die intensivere Gefühle in ihm auslöst, vielleicht gerade weil sie ihn wiederum in ihre Dreiecksgeschichte verwickelt. Garrel zeigt und wertet nicht. (Barbara Schweizerhof)

