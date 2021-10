Viennale-Packages mit Goodies und Katalogen gewinnen

Die Viennale ist bereit zu starten: Österreichs größtes Filmfestival will ab dem 21. Oktober wieder tausende Filmfreunde in fünf Wiener Innenstadtkinos begrüßen. In Summe werden bis 31. Oktober rund 240 Filme zu sehen sein, wie Direktorin Eva Sangiorgi am Abend des 12. Oktober in einer Pressekonferenz enthüllte.