Viennale: "Schlingensief - In das Schweigen hineinschreien" - Tickets

ein Leben lang habe er versucht, möglichst viel zu kreieren, schrieb Christoph Schlingensief in „So schön wie hier kann’s im Himmel gar nicht sein“, seinem „Krebstagebuch“. Man könnte sagen: Ein Gutteil von dem, was er gemacht hat, war das, was er darüber gesagt hat. In ihrem Kinoporträt lässt Bettina Böhler denn auch ausschließlich Schlingensief selbst zu Wort kommen. Entlang prägnanter Bild- und Tonbeispiele bis hin zum Operndorf Afrika ergibt das die märchenhafte Geschichte eines Mannes, der auszog, das Fürchten zu verlernen – und so manchem Gegenüber dabei einen gewaltigen Schrecken einzujagen.

