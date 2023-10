Viennale: Tickets zum Anime "The First Slam Dunk" gewinnen!

"The First Slam Dunk" wird am 25. Oktober um 23:30 Uhr im Rahmen der Viennale im Stadtkino im Künstlerhaus gezeigt! Wir verlosen dazu 1x2 Tickets!

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen!

Gewinnspiel-Frage

Beantworte einfach unsere Frage, indem du in einem Kommentar zu diesem Gewinnspiel schreibst. Mit etwas Glück gehörst du zu den Gewinner:innen!

Welchen Anime findet ihr besonders gelungen?

Das Gewinnspiel läuft bis zum 23. Oktober 2023.