Viennale: Tickets zu "The Holdovers" mit Paul Giamatti gewinnen!

Der sehr unbeliebte Geschichtsprofessor Paul Hunham und der begabte, von seiner Mutter allein gelassene Schüler Angus Tully müssen die Weihnachtsfeiertage in einer zweitklassigen amerikanischen High School miteinander verbringen. Unterstützung haben sie nur von der schwarzen Küchenchefin Mary Lamb, die ihren Sohn in Vietnam verloren hat – es ist das Jahr 1970 in Amerika.

"The Holdovers" nimmt sich Zeit, um eine emotional reiche und komplizierte Geschichte zu erzählen, und steigert sich zu einem der bewegendsten Filme seit Langem. Für Paul Giamatti ist es die vielleicht größte Rolle, nicht minder großartig an seiner Seite als Neuentdeckung Dominic Sessa. (Viennale)