Viennale-Tickets für "Au bord du monde" gewinnen

" Au bord du monde " von Gaspar Noé

Eine ehemalige Psychiaterin und ein Filmhistoriker erleben die Dämmerung ihres altgedienten Glücks. Ihre Demenz schreitet rasend voran und die gemeinsame Wohnung verwandelt sich in ein Minenfeld. Das beengte Idyll der Bücherregale und Lebenszeugnisse wird zu einem Labyrinth, in dem sie verloren geht. Er sucht Ausflucht in einer anderen, aufgebrauchten Liebe. Der ratlose Sohn vermag keine Verantwortung zu tragen. Noé filmt den banalen, ungeheuer spannungsvollen Alltag des Paares im Split-Screen-Verfahren, das jeden Moment aus unterschiedlichen Blickwinkeln einfängt. Die Furcht ist groß, dass irgendwann einer der zwei Bildkader leer bleiben wird. (Gerhard Midding)