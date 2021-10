Viennale-Tickets für die Doku "Cow" gewinnen

" Cow " von Andrea Arnold

Ihr Name war Luma. Ihre Arbeit war die Milchproduktion sowie das Austragen und Gebären von Kälbern, die sie nicht großziehen durfte, geschweige denn selbst säugen. Dass das an einer Kuh mit der Zeit nicht spurlos vorübergeht, sieht man hier. Nüchtern zeichnet Arnold das Leben von Luma auf, einer von unzähligen NahrungsmittelproduzentInnen, die sich ihr Schicksal nicht gewählt haben. Keine Zuwendung, nirgends, lediglich effektives Hantieren am lebenden Objekt. Der unsentimentale Blick von COW wird von der Kuh erwidert; weniger vorwurfsvoll als verwundert – über das, was der Mensch sich erlaubt mit dem Mitgeschöpf. Das sie ist. Vielmehr war. (Alexandra Seitz)