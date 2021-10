Viennale-Tickets für Medien-Satire "France" gewinnen

" France " von Bruno Dumont

Mit der Sendung „Ein Blick auf die Welt“ ist die Fernsehjournalistin France de Meurs zum Star und heißbegehrten Selfie-Objekt geworden. Als Moderatorin stachelt sie unerbittlich lächelnd die Streitlust ihrer Studiogäste an und als Reporterin ist sie hautnah dran an einer zynisch nachinszenierten Wirklichkeit. Aber nach einem Verkehrsunfall wird der Blick, den sie auf ihr Leben richtet, unversehens fragender: Die skrupellose Emotionenjägerin wird von ihren eigenen Gefühlen eingeholt. Dumonts Satire auf die Obszönität von Medienwelt und Berühmtheitskult schickt die frivole Narzisstin auf einen Kreuzweg, an dessen Ende Läuterung keineswegs versprochen ist. (Gerhard Midding)