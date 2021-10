Viennale-Tickets für "Ha'berech" gewinnen

" Ha'berech " von Nadav Lapid

Vor Wut schäumend rechnet Nadav Lapid mit der Doppelmoral der israelischen Kulturindustrie ab. Y, der Filmemacher in dieser autofiktionalen Verzweiflungstat, reist in die Wüste Negev, um einen älteren Film zu präsentieren, und wird schnell mit zensorischen Maßnahmen des Kulturministeriums konfrontiert. Zunehmend beschwören Protagonist und Film einen eruptiven Weltekel, der von der Krankheit der Mutter (Lapids Mutter, die langjährige Editorin seiner Filme, verstarb 2018) und den tiefen Narben des Krieges geprägt ist. Freiheit bleibt eine Illusion, die nur dann aufflackert, wenn Musik in der Wüste ertönt. Alles andere ist längst vertrocknet. (Patrick Holzapfel)