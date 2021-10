Viennale-Tickets für "Hallelujah: Leonard Cohen..." gewinnen

" Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song " von Daniel Geller, Dayna Goldfine

HALLELUJAH ist nach MARIANNE & LEONARD bereits der zweite Dokumentarfilm innerhalb weniger Jahre, der sich mit Leonard Cohen beschäftigt. Und er wählt einen ungewöhnlichen Einstieg in das Leben und Werk des kanadischen Songpoeten: Die Linse wird scharfgestellt auf ein Detail – den titelgebenden Song –, um aus diesem Close-up eine ganzheitliche Vision zu ergründen. So entfaltet sich im Verlauf von zwei Stunden eine einzigartige jüdisch-buddhistische Lebensreise zwischen Exzess, Erleuchtung und transzendentaler Obdachlosigkeit. „Love is not some kind of victory march“, heißt es im Songtext. „It’s a cold and it’s a broken Hallelujah.“