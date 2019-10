VIENNALE-TICKETS: Kiz kardesler

Ein Dorf in Anatolien. Der verwitwete Vater hatte seine drei Töchter in die Stadt geschickt, um ihre Chancen zu verbessern und damit sie zumindest Lesen und Schreiben lernen. Doch sie kehren, aus unterschiedlichen Gründen, wieder zurück. Was soll nun aus den Mädchen werden? In seinem meisterlich verdichteten und hervorragend fotografierten Drama entwirft Alper ein vielschichtiges Bild. Es fächert die familiären Beziehungen wie die sozialen Strukturen auf, in die diese eingebettet sind, und verdeutlicht, dass Macht und Schuld nicht so ebenmäßig verteilt sind, wie zunächst angenommen. ( Alexandra Seitz/ Viennale)

Wir verlosen:

1x2 Tickets für die Vorführung am 2.11 um 20:45 im Gartenbaukino.

Beantwortet einfach unsere Frage und mit etwas Glück gehört Ihr zu den Gewinnern!