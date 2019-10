VIENNALE-TICKETS: Knives and Skin

Jennifer Reeder rückt das Rätsel weiblicher Adoleszenz ins Zentrum des Geschehens – Rätsel ja vor allem deshalb, weil es viel zu wenige Filme gibt, die aus weiblicher Perspektive über sie erzählen. In einer Kleinstadt irgendwo in Kentucky ist ein 14-jähriges Mädchen verschwunden. Mit insistierendem Blick umkreist KNIVES AND SKIN die Leerstelle, die die Verschwundene im Alltag der Dagebliebenen hinterlassen hat – und die Frage, wer sie eigentlich war ... und wir eigentlich gewesen sein wollen, wenn wir dereinst verschwinden. ( Katja Wiederspahn)

