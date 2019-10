VIENNALE-TICKETS: Le Daim

Spätestens seit WILD AT HEART wissen wir, dass Lederjacken Ausdruck von „Individualität und Glauben an die persönliche Freiheit“ sind. So auch in Dupieux’ schwarzer Komödie über den einsamen George, der sich, von seiner Frau frisch verlassen, eine Fransenlederjacke à la Buffalo Bill kauft, um endlich wieder cool zu sein. Der sich dann aber in eben diese Lederjacke verliebt, ja, verliebt – und mit ihr in allen möglichen und unmöglichen Situationen inbrünstige Gespräche führt. Als Dreingabe zur Lederjacke gab es einen Camcorder geschenkt; die richtige Ausstattung also, um als Filmemacher-Möchtegern durch französische Berglandschaften zu geistern. Wunderschön wüst!

