Viennale-Tickets für "Re Granchio" gewinnen

"Re Granchio " von Alessio Rigo de Righi, Matteo Zoppis

Eine Gruppe alter Jäger trifft sich zum Essen, man trinkt, singt und erinnert alte Geschichten: Was ist eigentlich aus Luciano geworden, der einst gegen den lokalen Adel rebellierte? Da wird das Kapitel - betitelt „Am Arsch der Welt“ – auch schon aufgeschlagen: Im von Glücksrittern jeder Art bereisten Feuerland ist er hinter einem Schatz her. Als „Wegweiser“ dient ihm eine rote Königskrabbe, die er in einem Wassereimer mit sich herumschleppt; sie ist so zuverlässig wie die Erzählinstanz in diesem eigenwilligen Film, in dem aus Jägerlatein ein migrantischer Herkunftsmythos gesponnen wird und die Fabulierlust die Wirklichkeit einwickelt. (Ferdinand Keller)