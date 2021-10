Viennale-Tickets für "Serre moi fort" gewinnen

" Serre moi fort " von Mathieu Amalric

Was bleibt, wenn Menschen aus dem Leben verschwinden? Mathieu Amalric filmt die Trauer als schwindelerregenden Grenzgang zwischen dem, was war, dem, was ist, und dem, was hätte sein können. Die famose Vicky Krieps als Mutter zweier Kinder entfernt sich plötzlich von ihrer Familie, sie driftet durch Raum und Zeit, und man spürt, dass etwas Schlimmes geschehen ist. Die schnappschussartigen Bilder einer aus den Fugen geratenen Chronologie des Lebens erinnern an Alain Resnais und Roland Barthes; die Intimität mit der Amalric filmt, lässt jedoch keine intellektuelle Distanz zu, sie trifft ins Herz. (Patrick Holzapfel)