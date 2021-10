Viennale-Tickets für "Songs For Drella" gewinnen

" Song s For Drella" von Ed Lachman

Zwei Männer in einem leeren Theater, die, begleitet von Gitarre, Keyboard und manchmal Viola, einen Songzyklus zwischen Lakonik und gedämpfter Emphase interpretieren. Die „Songs for Drella“, geschrieben von Lou Reed und John Cale für ihren kurz zuvor verstorbenen Mentor Andy Warhol, gelten mittlerweile als klassisch. Die vorliegende Restaurierung konturiert die Gesichter schärfer und lässt die Klänge noch trockener und bissiger klingen, als man das in der Erinnerung hat. Wie die beiden längst verkrachten Velvet-Underground-Masterminds sich zusammenraufen und aus ihrer gegenseitigen Abneigung künstlerische Funken schlagen, ist sehens- und hörenswert! (Thomas Mießgang)