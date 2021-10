" Spencer " von Pablo Larraín

Eine Prinzessin am Rande des Nervenzusammenbruchs: In einer Mischung aus Legende und Wahrheit imaginiert Larraín drei Tage Weihnachten bei den britischen Royals. Diana hat gerade von Prinz Charles’ Affäre mit Camilla erfahren. Es fällt ihr schwer, beim präzis durchgeplanten Protokoll der Mahlzeiten, Empfänge und Unternehmungen so mitzuhalten, wie man es von ihr erwartet. Gleichsam in Auflösung begriffen, interagiert sie nur noch mit wenigen, ausgesuchten Angestellten, die ihr zugetan sind. Während die Kamera sich ganz auf die Prinzessin – und ihre Garderobe – konzentriert, verschwimmt der Rest der königlichen Familie zu bloßem Hintergrund. (Barbara Schweizerhof)