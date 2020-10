Viennale: "Tipografic majuscul" - Tickets

1981 tauchen in der rumänischen Stadt Botoşani an einigen Hauswänden mit Kreide geschriebene regierungskritische Parolen auf. Als Urheber macht der Geheimdienst den 16-jährigen Gymnasiasten Mugur Călinescu dingfest und setzt ihn, seine Familie und sein Umfeld unter Druck. 2012 collagiert die Theatermacherin Gianina Cărbunariu aus den Akten, die die Securitate über den „Vorfall“ anlegte, ein dokumentarisches Bühnenstück. 2020 stellt Filmemacher Radu Jude diese Theaterversion vermittels dialektischer Montage in scharfen Kontrast zu Archivaufnahmen aus dem zeitgenössischen rumänischen Fernsehen. Das Ergebnis ist mitunter von grausamer Komik, der Effekt unbedingt erhellend. (Alexandra Seitz)

