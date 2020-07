Wien wie noch nie: "I Love Vienna" - Tickets

Eine Culture-Clash-Komödie aus einer Zeit, in der dieses Genre noch eine Novität war, und vielleicht deshalb eine der besten: Der iranische Deutschlehrer Ali Mohammed kommt mit Anhang ins trist-winterliche Wien und in einem Multikulti-Hotel im zweiten Bezirk unter. Mit seiner idealistischen Vorstellung, geprägt durch ausgiebigen SISSI-Konsum, hat die Stadt allerdings nichts gemein. Auf den Straßen tummeln sich Obdachlose und leichte Damen, mit der berühmten Gastfreundschaft ist es spätestens passé, wenn die Bürokratie unnötig Schwierigkeiten macht. Und dann ist da noch seine Vermieterin, die ein Auge auf ihn geworfen hat … In Nebenrollen brillieren der junge Michael Niavarani, die vom Kino sträflich übersehene Dolores Schmidinger sowie Graz’ finest: Marisa Mell in ihrem letzten Part. Herrlich! (Florian Widegger)

Wir verlosen 2x2 Tickets für die Open Air Vorstellung von "I Love Vienna" am 29.7 um 21:30 im Augarten.

