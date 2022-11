"Women in the Mirror": Tickets fürs Filmmuseum gewinnen!

Großmutter – Mutter – Tochter; drei Generationen, durch das historische Trauma der Atombombe getrennt und verbunden zugleich. Mit formaler Strenge inszeniert Yoshida die Geschichte von Kawase Ai, die glaubt, ihre vor 24 Jahren aus einem Krankenhaus in Hiroshima verschwundene Tochter Masako wiedergefunden zu haben und damit ihrer Enkelin Natsuki endlich doch noch die "richtige" Mutter geben zu können. In den Begegnungen der drei verflechten sich Erinnerung und Verdrängtes zu einem nahezu undurchdringlichen Dickicht, in dem sich eine Identität herausbildet; wohl wissend um die Falle restriktiver gesellschaftlicher Konventionen, die "draußen" auf sie lauert. (A.S.)