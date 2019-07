Happy Halloween: Die besten Serien zum Gruseln auf Netflix

Die fiktive Kleinstadt Hemlock Grove war drei Staffeln lang Schauplatz der gleichnamigen Mystery-Horrorserie. Die Stadt wird von der einflussreichen Familie Godfrey dominiert. Früher hat sie das Stahlwerk des Ortes betrieben, nun ist das neue " Godfrey Institute for Biomedical Technologies" der größte Arbeitgeber in der Stadt. Gerüchte über verbotene Experimente in dem Institut machen in dem Ort die Runde.

Als auf dem Gelände des alten Stahlwerkes die verstümmelte Leiche eines Mädchens gefunden wird, gerät der arrogante Sohn der Familie, Roman Godfrey ( Bill Skarsgård), in Verdacht. Außerdem auch noch der 17-jährige Zigeuner Peter (Landon Liboiron). Der seltsame Neue behauptet in der Schule, ein Werwolf zu sein. Die beiden Verdächtigen wollen gemeinsam den Mörder finden und wirbeln dabei einigen Staub in dem verschlafenen Städtchen auf.

Alle drei Staffeln sind auf Netflix verfügbar.