"Altered Carbon": Zweite Staffel ab 27. Februar bei Netflix

Worum geht es in der zweiten Staffel?

Im Mittelpunkt der Handlung steht wieder der Elitesoldat und ehemalige Widerstandskämpfer Takeshi Kovacs. Er ist der letzte "Envoy", Kämpfer einer Widerstandsbewegung gegen das Protektorat, eine von unsterblichen Superreichen beherrschte, interplanetare Gesellschaft. Denn die Digitalisierung hat in der Zukunft sogar den Tod obsolet gemacht: Jeder Mensch hat in seinem Nacken ein "Stack" implantiert, auf dem Persönlichkeit und Erinnerungen gespeichert werden. Wer stirbt, überträgt sein digitales Bewusstsein einfach in einen neuen Körper, die sogenannten "Sleeves" (dt.: Hülle). Doch einen neuen Körper können sich auf Dauer nur die Superreichen leisten. Die sogenannten "Meths" (abgeleitet von "Methusalem") haben unendlich viel Zeit, um ihre Macht zu festigen. Der Rechtsstaat ist nur noch eine Fassade für eine durch und durch korrupte Gesellschaft.

Takeshi Kovacs steckt diesmal aber in einem anderen "Sleeve". Daher wird es kein Wiedersehen mit Joel Kinnaman in der Hauptrolle geben, diese übernimmt nämlich Anthony Mackie. Wieder dabei sind aber Renée Goldsberry als Quellcrist Falconer (wohl wieder in Rückblicken) und Chris Connor als die Künstliche Intelligenz Poe.

Während die erste Staffel den gleichnamigen ersten Roman verfilmte, wird sich die zweite Staffel wohl nicht das zweite ("Broken Angels"), sondern eher das dritte Buch ("Woken Furies") vornehmen. Das hat Serien-Schöpferin Laeta Kalogridis in einem Interview mit "Entertainment Weekly" angedeutet. Die Handlung wird wahrscheinlich nicht mehr auf der Erde, sondern auf anderen Planeten spielen. Kovacs ist vermutlich auf der Suche nach seiner großen Liebe Quellcrist Falconer, deren "Stack" möglicherweise doch nicht vernichtet wurde.

In diesem Teaser-Video hat Netflix die Besetzung der zweiten Staffel kurz vorgestellt: