Die besten TV-Tipps für Dienstag, den 9. Juni 2026

20:15 Uhr, Das Erste, Die Kanzlei: Nackte Tatsachen, Anwaltsserie Charlies (Mathilde Bundschuh) Mutter Silke (Winnie Böwe) wendet sich hilfesuchend an die Kanzlei. Ihr Sohn Daniel (Joseph Konrad Bundschuh) ist in ernste Probleme geraten. Ihm wird schwerer Raub vorgeworfen, weshalb er festgenommen wurde. Aufgrund einer früheren Verurteilung droht ihm nun eine lange Haftstrafe. In der Untersuchungshaft berichtet Daniel seiner Schwester Charlie und Anwalt Gellert (Herbert Knaup), dass er sein Auto zwei Freunden geliehen habe. Er habe nicht gewusst, dass diese damit einen Tankstellenüberfall planen. Zudem hätten sie seine Gaspistole mitgenommen. Daniel beteuert, zum Tatzeitpunkt zu Hause gewesen zu sein.

20:15 Uhr, RTL, Bauer sucht Frau International, Kuppelsoap Acht alleinstehende Landwirte und Landwirtinnen begeben sich weltweit auf die Suche nach der großen Liebe. Moderatorin Inka Bause begleitet sie durch verschiedene Länder wie Dänemark, Kanada und Costa Rica bis hinauf zum Polarkreis. Vor malerischer Kulisse entwickeln sich romantische Geschichten, emotionale Momente und echte zwischenmenschliche Begegnungen.

20:15 Uhr, Das Erste, Die Diplomatin: Mord in St. Petersburg, Politthriller Am Flughafen BER kommt ein Mann mit seiner sechsjährigen Tochter aus St. Petersburg an. Er fürchtet um sein Leben: der deutsch-russische Journalist Kolja Petrow (Beat Marti), ein früherer Freund von Karla Lorenz (Natalia Wörner). Doch statt der Diplomatin, die nichts von seiner Ankunft ahnt, wird er zusammen mit der kleinen Manja (Rena Harder) von einem russischen Geheimdienstkommando empfangen. Kurz bevor die Entführer ihn fassen, gelingt es Kolja, einen Datenstick verschwinden zu lassen und Manja in einem Mietwagen zu verstecken. Wenig später findet die Polizei das Mädchen, während von Kolja jede Spur fehlt.

20:15 Uhr, kabel eins, Das Wunder von Bern, Familiendrama Im Ruhrgebiet des Frühjahrs 1954 wartet die Familie Lubanski auf die Heimkehr des Vaters aus russischer Kriegsgefangenschaft. Parallel dazu bereitet sich die deutsche Nationalmannschaft auf die Fußball-Weltmeisterschaft in der Schweiz vor. Der elfjährige Matthias Lubanski (Louis Klamroth) fiebert dem Turnier entgegen. Als persönlicher Helfer und Glücksbringer unterstützt er den Nationalspieler Helmut Rahn. Doch Vater Lubanski (Peter Lohmeyer) verfolgt ganz andere Vorstellungen.

21:00 Uhr, Das Erste, In aller Freundschaft: Schlag auf Schlag, Krankenhausserie Nach einem schweren Stromunfall werden die Elektriker Walter Brandis (Patrick Joswig) und Marika Schmitt (Nadja Maier) in die Sachsenklinik eingeliefert. Marika ist erst seit kurzer Zeit bei Walter angestellt. Um mehr über seinen Zustand zu erfahren, gibt sie sich als seine angebliche Tochter aus. Währenddessen unterstützt Dr. Marc Lindner (Christian Beermann) aus dem Johannes-Thal-Klinikum Dr. Kathrin Globisch (Andrea Kathrin Loewig) bei ihren Schlafproblemen.